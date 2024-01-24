Спавшего голым мужчину сняли с поезда в Костанае

Нетрезвый мужчина уснул в обнаженном виде, за что был снят с поезда в Костанае и оштрафован. Еще двух правонарушителей высадили с другого поезда за мат и распитие алкогольных напитков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на станции Костанай транспортные полицейские сняли с пассажирского поезда сообщением Нурлы-Жол - Орал 60-летнего жителя Актобе.

"Пожилой мужчина в поезде распивал спиртной напиток и спал на месте в обнаженном виде, тем самым оскорблял своим внешним видом человеческое достоинство и нравственность", - отметили в МВД.

Нарушитель оштрафован на 5 МРП за распитие алкогольных напитков. Административный материал за мелкое хулиганство направлен в суд.

А при патрулировании пассажирского поезда сообщением Алматы - Костанай сотрудниками департамента полиции на транспорте были выявлены двое мужчин, нарушающие общественный порядок.

"41 и 58-летние жители Костанайской области в пути следования распивали спиртные напитки, выражались нецензурной бранью в адрес других пассажиров. Правонарушители по акту были сняты с поезда на станции Атбасар Акмолинской области", - пояснили в ведомстве.

Более того, мужчины не подчинялись законным требованиям сотрудников при доставлении в комнату полиции.

В отношении задержанных составлены сразу три административных протокола - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, а также за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. На них наложен штраф в размере 5 МРП каждому.

Как сообщили в ведомстве, материалы по мелкому хулиганству и неповиновению были направлены в Рудненский городской суд для рассмотрения.

Отметим, что по ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Согласно ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

А в соответствии со ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).