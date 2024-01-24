Житель Шымкента начал "травить словесным ядом" собственную мать и поплатился

Полицейские Шымкента составили протокол на местного жителя, который в нетрезвом состоянии оскорбил свою мать. Оштрафовали и владельца магазина, продавшего алкоголь с нарушением закона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Шымкента.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Шымкенте полицейские привлекли к ответственности нетрезвого 43-летнего любителя устраивать семейные скандалы.

"Явившись домой пьяным, житель Шымкента начал травить словесным ядом собственную родительницу. Не вытерпев унижений, мать буяна вызвала полицию", - рассказали подробности в ДП города.

В отношении нарушителя порядка полицейские составили протокол по ст.73 КоАП РК.

"К его поведению судом установлено особое требование на три месяца в целях обеспечения безопасности потерпевшей", - отметил участковый Рахымжан Хахаров.

Также мужчину поставили на профилактический учет в органы внутренних дел. В дальнейшем он будет проходить лечение в наркологическом диспансере.

Со слов полицейского, безнаказанным не остался и владелец магазина, который продал алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 30% после 21 часа вечера. На предпринимателя наложен штраф в соответствии со ст.200 КоАП РК.

"Полиция призывает не молчать о фактах морального давления и насилия в семейно-бытовых отношениях, которые могут привести к неминуемым последствиям", - обратились в ведомстве.

Отметим, что по ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

А согласно ст.200 КоАП РК розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, с объемной долей этилового спирта свыше 30% с 21 до 12 часов следующего дня - влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80 (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП (443 040 тенге), с приостановлением действия лицензии.

Ранее за скандал с матерью на нетрезвого жителя Актобе стражи порядка составили протокол об административном правонарушении. Материал был направлен в суд, где дебошира арестовали на 10 суток.