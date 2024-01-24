Вечеринка мужчин и женщин закончилась убийством в Экибастузе

В Павлодарской области мужчину обвинили в убийстве знакомого, которое произошло летом 2023 года. Он предстал перед судом и получил 13 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Уголовное дело по обвинению жителя Экибастуза в убийстве жителя Баянаульского района, приехавшего на заработки в город, рассмотрели в городском суде.

Как следует из обвинения, 25 июля прошлого года рано утром во дворе дома по улице Кунаева в Экибастузе мужчину с ножевыми ранениями нашел прохожий, который вызвал скорую помощь и полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Был восстановлен последний день погибшего, его связи, телефонные разговоры и место, где он провел застолье со своими знакомыми, распивая спиртные напитки.

Установлено, что в ту ночь посиделки троих мужчин и двух женщин в квартире закончились под утро. Рано утром женщины уехали, а мужчины, выйдя во двор дома, продолжили свой разговор.

Находясь в состоянии опьянения, один нанес ножевые ранения другому, тот скончался на месте. После чего подозреваемый вызвал такси и уехал в Астану, где и был задержан оперативниками Экибастуза.

"Следствием его вина была полностью доказана и судом оглашен приговор. Учитывая все обстоятельства по делу, суд назначил наказание за убийство в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исправительной системы особого режима", - рассказал заместитель начальника УП Экибастуза Валентин Бримжанов.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее 35-летний павлодарец оказался на скамье подсудимых по обвинению в смерти своего отца. Конфликт на кухне между родственниками произошел летом 2023 года. По предварительной версии следствия, сын ударил родителя и тот упал на пол. После мужчина взял чайник и стал им наносить удары по голове отца. От полученных травм пенсионер скончался.

Однако обвиняемый стал доказывать, что отца чайником не бил, а смерть наступила случайно. В защиту встала и мать, которая в тот момент находилась дома. В итоге павлодарца за причинение смерти по неосторожности приговорили к 3 годам условного срока.