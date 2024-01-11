"Чайник в руки не брал": павлодарца осудили за смерть отца и отпустили из-под стражи

35-летний павлодарец оказался на скамье подсудимых по обвинению в смерти своего отца. Конфликт на кухне между родственниками произошел летом 2023 года, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Как стало известно в суде, 63-летний пенсионер неоднократно высказывал своему сыну претензии из-за употребления алкоголя, просил устроиться на работу. Очередной конфликт произошел в июле 2023 года. Он обернулся смертью пожилого мужчины.

По предварительной версии следствия, 35-летний сын ударил отца и тот упал на пол. После мужчина взял чайник и стал им наносить удары по голове родителя. От полученных травм пенсионер скончался.

Уголовное дело завели по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Но оказавшийся на скамье подсудимых сын стал доказывать, что отца чайником не бил, а смерть наступила случайно. В защиту встала и мать, которая в тот момент находилась дома.

"Было несколько экспертиз, специалисты пришли к выводу, что здесь непричастны чайник, салатница. Сын его толкнул, муж не удержался на ногах, так как был нетрезвый, ударился сначала об батарею. Потом он встал, на этот момент у него уже отек пошел внутрь, потерял координацию, упал на пол, это еще второй удар получил. А чайник повредил при падении, чайник в руки сын не брал, чайник вообще ни при чем", - рассказала мать подсудимого.

Опираясь на проведенные экспертизы, прокурор согласился, что ударов чайником действительно не было. В итоге деяния обвиняемого переквалифицировали на ст.104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.104 УК, и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года", - огласила приговор судья Павлодарского городского суда №2 Айнур Бекмухамбетова.

Мужчину, находившегося полгода под стражей, отпустили в зале суда.

Добавим, что согласно ст.106 ч.3 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии со ст.104 ч.1 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.