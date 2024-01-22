Баловалась: студентка солгала пожарным, что горит общежитие колледжа в Талдыкоргане

Пожарные выехали на вызов о пожаре в общежитии колледжа в Талдыкоргане, однако информация не подтвердилась, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В сети опубликовали видео, на котором видно, что возле здания скопились автомобили экстренных служб. Авто сообщил, что территорию оцепили.

В пресс-службе ДЧС области Жетiсу сообщили о том, что 22 января в 19:51 поступило сообщение о возгорании кухонного помещения в общежитии колледжа сервиса и технологии.

На место незамедлительно выехали восемь единиц техники и 32 сотрудников ДЧС.

Однако информация о пожаре не подтвердилась. Как оказалось, 18-летняя студентка колледжа, которая балуясь, совершила заведомо ложный вызов противопожарной службы.

По данному факту составлен административный материал по статье 438 Кодекса об административных правонарушениях РК за заведомо ложный вызов специальных служб.

Согласно статье 438 КоАП РК, заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.