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Карагандинка унизительно высказалась в адрес судьи

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Молоток судьи и весы стоят на столе
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: Michał Chodyra / Getty Images

Находясь на судебном заседании, женщина проявила неуважение к суду - унизительно высказалась в адрес судьи. За это ее привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Караганды рассматривалось дело в отношении подсудимой по факту неуважения к суду.

"Установлено, что 8 января женщина, находясь в здании экономического суда Карагандинской области, после оглашения судебного решения по гражданскому делу проявила неуважение к суду, выразившееся в унизительном высказывании в адрес судьи", - рассказали в суде.

Вина подсудимой, кроме ее признательных пояснений, полностью подтверждалась материалами дела, в том числе видеозаписью из зала судебного заседания.

В силу требований п.3 ст.1 Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" проявление неуважения к суду или судье влечет установленную законом ответственность.

Суд установил в действиях женщины признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.653 КоАП РК.

С учетом личности виновной, ее характеризующих данных (ранее к административной ответственности не привлекалась, в содеянном раскаивается, имеет малолетнего ребенка), отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность, суд ограничился наложением административного взыскания в виде предупреждения.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Добавим, что согласно ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056822-karagandinka-unizitelno-vyskazalas-v-adres-sudi/

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