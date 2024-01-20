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Астанчанин шел домой из кафе и оказался втянут в драку (видео)

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Момент нападения
Момент нападения. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

На астанчанина, возвращавшегося из кафе в ночное время, напали, забрав смартфон. Стражи порядка нашли подозреваемого и вернули владельцу гаджет, пишет NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Житель Астаны в ночное время обратился в полицию, сообщив, что его ограбил неизвестный, похитив смартфон, когда после кафе он возвращался домой.

"По улице Дүкенулы к нему подошел молодой человек и потребовал отдать ему сотовый телефон. Получив отказ, он избил его и отобрал мобильный телефон", – говорится в сообщении ДП столицы в Instagram.

Стражи порядка установили подозреваемого. Как рассказали в полиции, похищенный телефон он продал прохожему. Гаджет в итоге удалось вернуть владельцу.

Согласно статье 191 УК РК, грабеж наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге на начало 2024 года);
  • либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056535-astanchanin-shel-domoy-iz-kafe-i-okazalsya-vtyanut-v-draku-video/

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