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Мать двоих детей отправили в колонию на 10 лет в СКО

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Малыш играет с ножками в кроватке
Малыш в кроватке. Иллюстративное фото: Oleksandra Korobova / Getty Images

За закладку наркотиков жительницу СКО приговорили к 10 годам лишения свободы. Двое ее детей в возрасте трех месяцев и трех лет были переданы в органы опеки, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, 16 января присяжными заседателями был вынесен вердикт в отношении обвиняемой по делу о незаконном обороте наркотических средств.

Присяжными были полностью приняты во внимание представленные государственным обвинением доказательства в закладке ею синтетических наркотиков с целью их сбыта в группе лиц. Работали они через Telegram.

Несмотря на молодой возраст и наличие двух малолетних детей, обвиняемая была отправлена в места лишения свободы по ч.3 ст.297 УК РК на 10 лет.

"Малолетние дети обвиняемой, трехлетний сын и трехмесячная дочь, переданы в органы опеки", - отметили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

6) в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Ранее жителя Кокшетау приговорили к 11 годам колонии за создание нарколаборатории. Осужденный действовал по указаниям куратора. Он изготавливал мефедрон в особо крупном размере и хранил его в целях сбыта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056342-mat-dvoih-detey-otpravili-v-koloniyu-na-10-let-v-sko/

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