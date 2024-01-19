Мать двоих детей отправили в колонию на 10 лет в СКО

За закладку наркотиков жительницу СКО приговорили к 10 годам лишения свободы. Двое ее детей в возрасте трех месяцев и трех лет были переданы в органы опеки, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, 16 января присяжными заседателями был вынесен вердикт в отношении обвиняемой по делу о незаконном обороте наркотических средств.

Присяжными были полностью приняты во внимание представленные государственным обвинением доказательства в закладке ею синтетических наркотиков с целью их сбыта в группе лиц. Работали они через Telegram.

Несмотря на молодой возраст и наличие двух малолетних детей, обвиняемая была отправлена в места лишения свободы по ч.3 ст.297 УК РК на 10 лет.

"Малолетние дети обвиняемой, трехлетний сын и трехмесячная дочь, переданы в органы опеки", - отметили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее жителя Кокшетау приговорили к 11 годам колонии за создание нарколаборатории. Осужденный действовал по указаниям куратора. Он изготавливал мефедрон в особо крупном размере и хранил его в целях сбыта.