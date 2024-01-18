Пожилая астанчанка лишилась 3 млн тенге, заменив фильтр для воды

Столичная пенсионерка обратилась в полицию после того, как она лишилась 3 млн тенге при замене фильтра для воды, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По словам 67-летней жительницы столицы, некий мужчина, предлагая заменить фильтр, обманул ее и завладел денежными средствами. Потерпевшая лишилась около 3 млн тенге.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался 24-летний мужчина. Как выяснили полицейские, аналогичным способом были обмануты еще несколько жителей Астаны.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". Проводится досудебное расследование.

Добавим, что, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Максимальное наказание данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, пенсионерка из Усть-Каменогорска в последний момент уберегла свои деньги от мошенников. Женщина вовремя позвонила участковому инспектору полиции и поняла, что чуть не стала жертвой обмана.