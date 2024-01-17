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BMW отобрали у казахстанца: силовики провели задержание в Туркестанской области (видео)

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Задержание подозреваемого в Туркестанской области
Задержанный. Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП ДП Туркестанской области задержали на трассе Шымкент - Самара 28-летнего подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации информационного медиапортала ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего мужчину на трассе Шымкент - Самара.

Им оказался житель Туркестана, ранее судимый за грабеж и незаконное хранение оружия.

"Установлено, что мужчина вымогал 1 млн тенге у знакомого, занимающего строительными работами. Также подозреваемый незаконно завладел его автомобилем BMW", - пояснили в МВД.

В настоящее время по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Вымогательство, совершенное: 

1) с применением насилия; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Вымогательство, совершенное: 

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056002-bmw-otobrali-u-kazahstantsa-siloviki-proveli-zaderzhanie-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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