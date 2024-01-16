Курьера задержали в Алматы после жалоб горожан

Иностранца, работавшего курьером в Алматы, подозревают в мошенничестве. По версии следствия, мужчина получал товар для доставки, но до получателей он не доходил, пишет NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в пресс-службе МВД, гражданин Узбекистана, находясь в Алматы, зарегистрировался в одном из мобильных приложений по доставке товаров. Однако вскоре в полицию стали поступать жалобы жителей южной столицы – заказы, отправленные через этого мужчину, так и не доходили до получателя.

"Недобросовестного курьера вычислили и задержали оперативно. Ему 28 лет. На данный момент следствие работает над доказательной базой и проверяет задержанного на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

К тому же, фигурант ранее уже имел судимость за совершение имущественных преступлений. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество наказывается ограничением или лишением свободы от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.