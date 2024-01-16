Более 400 млн тенге потеряли казахстанцы на продаже авто

В Актюбинской области к длительным срокам лишения свободы приговорены организаторы финансовой пирамиды под видом ТОО "Аuto Seller", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"В марте 2022 года преступная группа под руководством Даулетова и Джанасаева в составе Кудасова, Жайлаубай и других лиц создала финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО "Аuto Seller", занимающегося скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, руководители ТОО "Аuto Seller" предлагали владельцам автомобилей (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их машины на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев.

После чего данные транспортные средства продавались по заниженной цене третьим лицам с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым продавцам автомобилей.

"Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге", - пояснили в АФМ.

Суд приговорил Даулетова к 9 годам, Джанасаева - к 8 годам, Кудасова и Жайлаубай - к 7 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, обыски и задержания провели в Актобе около года назад. Как рассказывали тогда в АФМ, финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории региона с марта 2022 года. Сумма материального ущерба на тот момент составляла свыше 300 млн тенге.

По информации ведомства, работники ломбарда предлагали владельцам машин вне зависимости от регистрационного учета выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры купли-продажи (нотариально не заверяли) с условием оплаты в рассрочку.

Затем автомобили продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свои машины.

В ходе обысков по месту юридического адреса товарищества были изъяты оргтехника, документация, литература религиозного характера, банковские карты. По решению суда подозреваемые были арестованы сроком на два месяца. Всех, кто еще пострадал от действий финансовой пирамиды, просили обратиться по телефонам доверия.