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"Не мог попасть внутрь полчаса": полицейского, который залез в окно ресторана, сняли на видео в Алматы

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Полицейский залез в окно
Полицейский. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__official

Через окно второго этажа пришлось залезать полицейскому, чтобы пресечь нарушение в одном из ресторанов Алматы - инцидент прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в паблике kris_p_official в Instagram. Автор указал, что сотрудники ресторана "Турандот" устроили вечеринку в ночное время.

"Шум на весь район. Полиция не могла попасть внутрь полчаса, в итоге зашли через окно", - говорится в описании.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что на сообщение о шумной вечеринке выехал патрульный экипаж Буран-126 - информация подтвердилась.

Внутри находились люди, однако дверь полицейским не открыли. В связи с этим сотрудник патрульного экипажа, старший лейтенант полиции Мауленкул, взобрался на крышу пристройки и через открытое окно на втором этаже попал внутрь.

Хозяйке заведения выписали штраф в размере 55 тыс. тенге.

Стоит отметить, что ресторан в социальных сетях принес свои извинения алматинцам в связи с произошедшим. Там подтвердили, что сотрудники устроили корпоратив, позабыв о времени суток.

"Обещаем впредь беспрекословно следовать закону о тишине в наших заведениях", - заявили представители сети ресторанов.

Согласно статье 437 КоАП РК, нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055516-ne-mog-popast-vnutr-polchasa-politseyskogo-kotoryy-zalez-v-okno-restorana-snyali-na-video-v-almaty/

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