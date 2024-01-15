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30 лет независимости Казахстана

Силовики провели спецоперацию в Карагандинской области (видео)

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Подозреваемые в краже скота в Карагандинской области задержаны полицией
Задержание. Фото: polisia.kz

В Карагандинской области полицейские задержали группу молодых людей по подозрению в краже скота. Четыре человека водворены в изолятор, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в конце прошлого года в управление полиции Бухар-Жырауского района Карагандинской области обратились двое сельчан. У одного из сарая похитили 12 овец, а у второго - лошадь. Ущерб каждому составил по 600 тысяч тенге.

Созданная группа из оперативных работников, собирая информацию по крупицам, вышла на группу молодых людей.

"Шестеро парней в возрасте от 19 лет до 21 года решили подзаработать преступным путем. Мясо они продали на рынке скупщикам, а деньги поделили между собой", - рассказали в МВД.

В ходе обыска, проведенного в доме подозреваемых, стражи порядка изъяли шкуры животных и одну голову мелко-рогатого скота.

Четыре человека водворены в изолятор временного содержания.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению причастности группы к другим аналогичным преступлениям", - отметили в ведомстве.

Наказание за скотокрадство в Казахстане

Согласно ст.188-1 УК РК:

1. Скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Скотокрадство, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) в крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

3. Скотокрадство, совершенное: 

1) неоднократно; 

2) с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Скотокрадство, совершенное: 

1) преступной группой;  2) в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055513-siloviki-proveli-spetsoperatsiyu-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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