Взятки брали с водителей за проезд по дороге Жайсан - Актобе

Инспектора транспортного контроля обвиняли в том, что он брал по 10 тысяч тенге с транзитных фур за ускоренный и беспрепятственный проезд по дороге Жайсан - Актобе. Суд приговорил его к штрафу, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, на скамье подсудимых оказался 25-летний главный специалист отдела контроля на транспорте инспекции транспортного контроля.

Из обвинения следует, что он разработал преступный план по вымогательству денег за ускоренный и беспрепятственный проезд по дороге Актобе - Жайсан и в обратном направлении.

В суде стало известно, что обвиняемый умышленно затягивал время при прохождении транспортного контроля. Таким образом создавались условия, при которых водители транзитных фур, перевозящие товары с коротким сроком хранения, вынуждены были давать взятки.

Чтобы не быть пойманным, подсудимый использовал в качестве посредника в передаче денег работника придорожного кафе, которое находится рядом с передвижным постом.

В уголовном деле несколько эпизодов. Так, специалист транспортного контроля остановил два большегруза с фруктами, которыми управляли граждане Узбекистана. Проверяющий потребовал по 10 тысяч тенге за проезд. От безысходности они передали сотруднику озвученные суммы через посредника.

Другая фура под управлением водителя из Кыргызстана проехала мимо передвижного поста, не заплатив за проезд. Обвиняемый на машине посредника догнал ее, забрал у водителя документы и потребовал у него 150 тысяч тенге за то, что тот нарушил придуманные им правила и не заплатил так называемую ставку. Дальнобойщик вынужден был отдать деньги. В итоге инспектор транспортного контроля получил от трех водителей большегрузов 170 тысяч тенге.

Отпираться в получении взяток обвиняемый не стал и заключил с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. Поэтому он был приговорен к штрафу в 5 миллионов 950 тысяч тенге (в 35-кратном размере от суммы взятки). Также осужденному пожизненно запрещено работать на госслужбе.

Из-под стражи его выпустили сразу после оглашения приговора, до этого на период следствия и судебного разбирательства он находился в следственном изоляторе.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что в ноябре прошлого года КНБ показал кадры операции в отношении сотрудников Инспекции транспортного контроля Министерства транспорта РК. Их заподозрили в систематическом вымогательстве у предпринимателей денежных средств за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров.

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