Land Cruiser Prado заехал в подземный переход в Актобе (видео)

В соцсетях полицейские обнаружили видео с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, заехавшим в подземный пешеходный переход в Актобе. Водитель привлечен к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado проехал по подземному пешеходному переходу по улице Берсиева в Актобе.

Стражи порядка установили водителя внедорожника. Его доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол по ч.7 ст.590 и ст.620 КоАП РК.

Добавим, что согласно ст.590 КоАП РК управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

По ст.620 КоАП РК нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).