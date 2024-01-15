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Land Cruiser Prado заехал в подземный переход в Актобе (видео)

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Автомобиль в подземном переходе в Актобе
Автомобиль. Кадр из видео: instagram.com/polisia_aqtobe

В соцсетях полицейские обнаружили видео с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, заехавшим в подземный пешеходный переход в Актобе. Водитель привлечен к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado проехал по подземному пешеходному переходу по улице Берсиева в Актобе.

Стражи порядка установили водителя внедорожника. Его доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол по ч.7 ст.590 и ст.620 КоАП РК.

Добавим, что согласно ст.590 КоАП РК управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

По ст.620 КоАП РК нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге). 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055453-land-cruiser-prado-zaehal-v-podzemnyy-perehod-v-aktobe-video/

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