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Видеозапись оправдала жительницу Атырау

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Молоток судьи и весы стоят на столе
Атрибуты судьи. Иллюстративное фото: Matei Brancoveanu / Getty Images

Видеозапись послужила доказательством, что жительница Атырау не наносила побои потерпевшему и не ругалась нецензурной бранью. Дело в отношении нее было прекращено, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Специализированном суде по административным правонарушениям Атырау было рассмотрено объединенное в одно производство дело об административном правонарушении в отношении жительницы города.

Как было установлено судом, 4 января текущего года в отношении женщины были составлены два протокола - по ч.1 ст.434 КоАП, то есть по факту совершения хулиганства в общественном месте, и по ч.1 ст.73-2 КоАП (Нанесение побоев).

"При просмотре видеозаписи было установлено, что со стороны обвиняемой нецензурная брань в адрес потерпевшего и нанесение побоев не имели места", - отметили в суде.

Решением суда производство по делу в отношении жительницы Атырау было прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, что по ст.434 КоАП мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

А согласно ст.73-2 КоАП нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055444-videozapis-opravdala-zhitelnitsu-atyrau/

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