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Астанчанка осталась без смартфона после визита знакомого

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Смартфон
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Астаны обратилась в полицию после пропажи из дома смартфона. Стражи порядка установили подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемым в совершении кражи оказался 39-летний астанчанин.

По версии следствия, мужчина пришел в гости к знакомой, и после совместных посиделок, он, собираясь домой, у входной двери на зарядке заметил смартфон и прихватил его с собой.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).

Также стражи порядка проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

В свою очередь полицейские призывают казахстанцев быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. При этом кража, совершенная:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Также кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.А кража, совершенная:

  • преступной группой;
  • из нефтегазопровода;
  • в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Карагандинской области стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в краже банковских карт и снятии с них денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055210-astanchanka-ostalas-bez-smartfona-posle-vizita-znakomogo/

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