Акмолинец поверил рекламе в интернете и потерял 8 млн тенге

Доверившись рекламе в интернете и надеясь в несколько раз приумножить свои деньги, житель Акмолинской области перечислил мошенникам более 8 млн тенге. Полиция начала расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 января в отдел полиции Бурабайского района обратился местный житель с заявлением о мошенничестве.

"Потерпевший столкнулся в интернете с рекламой деятельности иностранного проекта, обещающего его участникам высокий заработок на торговле валютой, акциями, криптовалютой и сырьем", - пояснили в ДП Акмолинской области.

По словам заявителя, в период с 7 по 25 декабря неизвестные обманом завладели принадлежащими ему 8 млн 200 тыс. тенге, обещая за короткое время в несколько раз приумножить капитал.

"При этом преступники для обмана граждан использовали наименование крупнейшего в Казахстане банка, а также другие известные компании и имена", - отметили в пресс-службе ведомства.

Заинтересовавшись рекламой, заявитель сам позвонил владельцу страницы.

"В последующем на телефон потерпевшему звонили другие неизвестные, представлялись консультантами данной финансовой организации и под разными предлогами выманивали у мужчины денежные средства на различные операции.

Основным аргументом у мошенников была невозможность вывода вложенных ранее средств без вклада новой суммы денег, а главным приемом были запугивание и спешка", - рассказали правоохранители.

Общая сумма ущерба составила 8 млн 200 тыс. тенге. Это были личные сбережения акмолинца, также он брал в долг у работодателя, коллег, знакомых, родственников и соседей.

По данному факту начато досудебное производство по ч.4 ст.190 УК РК. Ведется следствие.

Отметим, что согласно ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, если оно совершено:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее сообщалось, как мошенники крали деньги казахстанцев в 2023 году. Чаще всего они обманывали людей, прикрываясь благотворительностью, предлагая оформить водительские права или просто выпрашивая деньги.

Злоумышленники регулярно придумывают новые схемы обмана, в которых они представляются то полицейскими, то банковскими сотрудниками.

Крайне важно не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам. Следует критично относиться к любым словам, которые говорят по телефону неизвестные.