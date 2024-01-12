Что изменилось после задержания главы филиала "КазТрансГаз Аймак", рассказали в АФМ

Жители двух населенных пунктов в области Ұлытау подключены к газоснабжению после вмешательства сотрудников территориального департамента АФМ, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"В поселке Кабанбай батыра и селе Талап на протяжении длительного времени не было возможности подключения к газоиспользующему оборудованию сети газораспределения, а руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге.

Данные средства они требовали за беспрепятственное принятие монтажных работ по газификации жилых домов и хозяйственных объектов без фактической проверки качества и объемов выполненных работ", - отмечается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В сентябре 2023 года по данному факту было начато досудебное расследование.

Как сообщили в ведомстве, в результате проведенной работы в настоящее время проблема с газификацией указанных населенных пунктов решена, голубое топливо уже заведено в дома.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что задержаны руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак". В отношении них была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В АФМ указывали, что их подозревают в вымогательстве незаконных вознаграждений в размере от 70 до 300 тыс. тенге за положительное разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.

По информации официального сайта, АО "КазТрансГаз Аймак" - это крупнейшая газоснабжающая компания в Казахстане, эксплуатирующая распределительные газопроводы во всех одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.

Основные задачи предприятия - организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах.

Главное направление деятельности - обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Доля компании на рынке сбыта товарного газа в Казахстане составляет до 95%. Количество абонентов превысило более 2 миллионов 200 тысяч (около 11 млн жителей), а также более 55 тысяч предприятий.