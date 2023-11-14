Задержан глава филиала "КазТрансГаз Аймак" (видео)

Задержаны руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак". В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"Незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

Эти средства они получали за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Здесь отметили, что системная проблема в сфере газификации на территории региона установлена в результате мониторинга социальных сетей и проведенного Департаментом АФМ по области Ұлытау анализа.

По результатам проведенных оперативных мероприятий при координации прокуратуры региона зарегистрировано досудебное расследование.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в АФМ не разглашают.

По информации официального сайта, АО "КазТрансГаз Аймак" - это крупнейшая газоснабжающая компания в Казахстане, эксплуатирующая распределительные газопроводы во всех одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.

Основные задачи предприятия - организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности - обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Доля компании на рынке сбыта товарного газа в Казахстане составляет до 95%. Количество абонентов превысило более 2 миллионов 200 тысяч (около 11 млн жителей), а также более 55 тысяч предприятий.