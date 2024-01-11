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Кредиты на 21 млн тенге обнаружили у себя клиенты банка в Туркестанской области

Опубликовано:

Деньги лежат на столе
Деньги. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители Туркестанской области заявили, что стали жертвами мошенника, оформившего на их имя кредиты. Под подозрение попал менеджер банка, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Это произошло в Казыгуртском районе. По словам потерпевших, неизвестный оформил на их имя кредиты.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье "Мошенничество". В ходе следственно-оперативной работы стражи порядка задержали подозреваемого.

"Как выяснилось, 31-летний мужчина, будучи сотрудником банка, оформлял на кредиты на сумму от 70 тысяч до 1 миллиона тенге, используя документы клиентов банка", – говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчину подозревают в обмане 47 человек. Общий ущерб составил около 21 миллиона тенге.

Сейчас подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055080-kredity-na-21-mln-tenge-obnaruzhili-u-sebya-klienty-banka-v-turkestanskoy-oblasti/

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