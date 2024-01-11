Вертели миллиардами: мечтавшие о богатой жизни друзья оказались в колонии в Павлодаре

Друзья детства вместе решили найти легкий заработок, чтобы жить богато, и стали создавать фирмы-однодневки, выписывая фиктивные счета-фактуры. Мужчины рассказали, что за день могли заработать до миллиона тенге, помогая бизнесменам скрывать налоги. Теперь же оба сидят в колонии в Павлодаре, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам 34-летнего и 38-летнего мужчин, они дружат с детства. Первый в 2019 году вернулся из Астаны в Аксу и заработка не было. В итоге, повстречав товарища, он вместе с ним решил зарабатывать незаконно, мечтая жить богато. Тем более, что появилось предложение, от которого они не отказались.

Находили какого-нибудь бездомного и за бутылку водки договаривались с ним открыть фирму-однодневку. Через ТОО прогоняли деньги реального предпринимателя и таким образом уводили бизнесмена от уплаты многомиллионных налогов.

"За день можно было заработать и 100 тысяч, и 500, и миллион. Мы заработали около 25 миллионов на двоих за 3 года. Налево и направо транжирить - такого не было. Да, какие-то были покупки, автомобиль, еще что-то. Но не такие шикарные, как мы себе представляли.

У меня на тот момент была молодая семья, беременная жена, сейчас уже родилась дочь, это надо было обеспечивать. То есть деньги в основном уходили на бытовые расходы.

Но тогда мы копейки не считали. Допустим, если я хочу себе купить телевизор и выбираю за 100 тысяч или за 200, то, конечно, я покупаю за 200, потому что я мог себе это позволить, но не более того. Я не мог, например, купить квартиру. На широкую ногу не жили, но и не экономили", - говорит заключенный.

Мужчин задержали в июле 2021 года. Открыли уголовное дело по ст.216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ).

Весь заработок пришлось отдать, у них конфисковали и 15 млн тенге наличкой. Всего в деле 13 эпизодов, а общий ущерб, нанесенный государству, составил порядка 3 млрд тенге.

"Когда мы столкнулись, оказалось все серьезней. На тот момент лишь понимали, что если мы не грабим людей, не убиваем, а просто бумажки перекладываем, то в этом нет ничего страшного. Да, мы совершали преступление, но что все настолько серьезно может отразиться на нас, недопонимали. Нам дали по 3,5 года. В итоге все, что приобрели, отдали", - говорит осужденный.

Сейчас оба отбывают наказание в колонии-поселении в Павлодаре. Работают. Все деньги отправляют домой. У каждого есть жена и ребенок. Теперь это главный стимул быстрее вернуться на волю.

"С осужденными проводится весь комплекс воспитательной работы. В индивидуальной и групповой формах, работают психологи, теолог", - сообщил заместитель начальника учреждения №44 Нурлан Тойганбаев.

Друзьям детства в колонии отбывать еще примерно полтора года. Говорят, ущерб весь уже возместили, отдав все, что у них было.

Наказание за выписку фиктивных счетов-фактур в Казахстане

Согласно ст.216 УК РК:

1. Совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) исключен;

4) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.