Снятый на видео с любовницей директор колледжа признался в измене жене после требования 30 млн тенге

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Туркестанской области осуждена 35-летняя девушка, которой инкриминировалось вымогательство в особо крупном размере, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор в судебном кабинете ВС РК.

Женщина предстала перед судом по ст.194 ч.4 п.2 УК РК. Как следует из материалов дела, после развода с мужем подсудимая, имевшая двоих детей, стала испытывать материальные трудности.

Решить свои проблемы она решила своеобразным образом - завела отношения с директором одного из колледжей в Туркестанской области.

При этом злоумышленница смогла заснять факт своей интимной встречи с мужчиной на мобильный телефон.

После чего стала вымогать у него деньги, угрожая опубликовать компрометирующее видео в соцсетях. Первоначально она попросила и получила 2500 долларов США (более 1,1 млн тенге по текущему курсу).

Затем ее аппетиты стали возрастать. Когда требуемая ею сумма дошла в общей сложности уже до 30 млн тенге, у директора кончились деньги, и он во всем признался своей законной супруге. Та обратилась в полицию.

Подозреваемая была задержана, против нее возбудили уголовное дело.

В суде она вины не признавала, утверждая, что все деньги брала в долг. Однако суд счел факт вымогательства доказанным и приговорил обвиняемую к 7 годам лишения свободы. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму в 28 млн тенге, которые осужденная должна выплатить в течение одного месяца.

Когда приговор вступит в законную силу, органам опеки предстоит решить судьбу двоих несовершеннолетних детей женщины.

Добавим, что согласно ст.194 ч.4 п.2 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о похожей ситуации, в которую попал чиновник из Туркестанской области. Из материалов уголовного дела стало известно, что кызылординка приехала в Туркестан, сняла почасовую квартиру, которую оборудовала аппаратурой для скрытой видео- и фотосьемки.

Затем она разместила в мессенджерах информацию о знакомстве без обязательств. На связь с ней вышел мужчина, принявший ее предложение. Они встретились и занялись сексом по обоюдному согласию.

Узнав, что новый знакомый работает в одном из районных акиматов, девушка стала требовать деньги за нераспространение интимных кадров. Чиновник перечислил ей 1,8 млн тенге, но когда она потребовала еще 4 миллиона, обратился в полицию. В итоге кызылординке назначили 5 лет лишения свободы.