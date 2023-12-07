Секс без обязательств обошелся чиновнику в Туркестане в круглую сумму из-за скрытой камеры

В Туркестанском городском суде завершен уголовный процесс над 33-летней жительницей Кызылорды, обвиняемой в вымогательстве в крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

В материал дела указывается, что в начале лета кызылординка приехала в Туркестан, где сняла почасовую квартиру, которую оборудовала аппаратурой для скрытой видео- и фотосьемки.

Затем она разместила в мессенджерах информацию о знакомстве без обязательств. 7 июня на связь с ней вышел мужчина, принявший ее предложение.

В тот же день они встретились, употребляли спиртные напитки и затем в арендованной квартире вступили в интимную связь по обоюдному согласию.

В ходе совместного времяпрепровождения молодая женщина узнала, что ее знакомый работает в одном из районных акиматов и в Туркестан приехал для учебы на курсах.

На следующий день девушка вновь позвонила новоявленному знакомому и потребовала у него 1,8 млн тенге. В случае отказа она грозила разместить видео и фото компрометирующего содержания в соцсетях, а также заявить в полицию и суд.

Мужчина взял кредит и перевел 1,8 млн тенге. Однако женщина вновь стала требовать деньги, но теперь уже 4 млн тенге.

Тогда чиновник обратился в полицию. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемая была задержана при получении денег.

Ее вина была полностью доказана признанием самой обвиняемой и многочисленными уликами, собранными следствием.

Приговором суда ей назначено 5 лет лишения свободы. Суд дал отсрочку исполнения наказания, так как на содержании у осужденной имеется несовершеннолетний ребенок.

После вступления приговора в законную силу свой срок она будет отсиживать, когда ее ребенок достигнет совершеннолетия.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.