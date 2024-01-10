Toyota Hilux и Ford изъяли у задержанных в ходе спецоперации в ЗКО (видео)

Полицейские ЗКО задержали троих подозреваемых в серии краж скота. Всего были похищены 62 коровы, часть животных найдена. Ведутся следственные действия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудниками криминальной полиции ДП Западно-Казахстанской области совместно с Акжаикским ОП задержана группа лиц, которая подозревается в краже скота на территории Теректинского района.

"Группа, состоящая из трех человек, в октябре и ноябре прошлого года совершила ряд краж коров, принадлежащих жителям района, с вольного выпаса. Всего злоумышленники похитили 62 коровы, восемь из которых были обнаружены в хозяйственных постройках подозреваемых.

У задержанных изъяты автомашина Toyota Hilux, принадлежащая одному из подозреваемых, а также автомашина Ford, которую подозреваемые приобрели по бартеру в обмен на похищенный скот", - рассказали в МВД.

Кроме того, полицейскими был установлен мужчина, который, предположительно, скупал мясо похищенного скота по ценам ниже рыночных.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.

Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование проводится по ст.188-1 УК РК "Скотокрадство".

Наказание за скотокрадство в Казахстане

Согласно ст.188-1 УК РК:

1. Скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Скотокрадство, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) в крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

3. Скотокрадство, совершенное:

1) неоднократно;

2) с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Скотокрадство, совершенное:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.