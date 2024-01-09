У бизнесмена, который выиграл тендер, вымогали 7 млн тенге в Атырау (видео)

Полицейские Атырау задержали подозреваемых в вымогательстве семи миллионов тенге у предпринимателя, который выиграл тендер, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как говорится в новостном Telegram-канале ведомство, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ДП Атырауской области совместно с областным ДКНБ при координации прокуратуры области, установлен факт вымогательства 2,5 млн тенге у предпринимателя в Макатском районе.

Отмечается, что двое подозреваемых, в возрасте 34 и 35 лет, задержаны при получении 1 млн тенге от потерпевшего.

Согласно документам дела, указанные лица с октября прошлого года забрали у мужчины деньги на сумму 4,5 млн тенге.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в крупном размере группой лиц, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит, добавили в МВД.

Согласно статье 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное группой лиц в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.