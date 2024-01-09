Объявленную в розыск осужденную задержали в Семее

В Семее стражи порядка задержали осужденную женщину. Она была объявлена в розыск, когда не вернулась в колонию, где отбывала наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники учреждения минимальной безопасности № 21 ДУИС по области Абай задержали осужденную, которая находилась в розыске.

26-летняя женщина с ноября 2023 года отбывала наказание за кражу в учреждении минимальной безопасности № 24 ДУИС по ВКО.

18 декабря 2023 года она выехала за пределы колонии для приобретения вещей первой необходимости, но обратно не вернулась.

Женщина была задержана на второй день сотрудниками оперативного отделения учреждения № 21 ДУИС по области Абай на трассе Семей - Усть-Каменогорск, где и проживала до заключения.

"Теперь к ее основному сроку наказания за кражу (3,5 года) будет добавлен срок за уклонение от отбывания наказания согласно ст.427 УК РК - два года, только уже не в колонии минимальной, а средней безопасности", - сообщил начальник оперативного отделения Елдар Искаков.

Добавим, согласно ст.427 УК РК невозвращение в исправительное учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, а равно осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя либо находящегося под надзором, совершенное с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

В прошлом году сообщалось, что заключенный пошел в баню и не вернулся в колонию в Шымкенте. В течение суток он был задержан сотрудниками ДУИС.

А павлодарец, отбывавший наказание в колонии-поселении, не вернулся обратно в исправительное учреждение из-за девушки. Сотрудники объявили его в розыск и на следующий день обнаружили в одном из дворов города. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.