Расследование Би-би-си: всемирно известный евангелический проповедник Ти Би Джошуа пытал и насиловал прихожан

Би-би-си обнаружила свидетельства широкомасштабного насилия и пыток, в которых был замешан основатель одной из крупнейших в мире христианских евангелических церквей.

Десятки бывших прихожан "Синагоги Церкви Всех Народов", в том числе пять британцев, утверждают, что проповедник из Нигерии, ныне покойный Ти Би Джошуа в течение почти 20 лет совершал жестокие преступления, включая изнасилования и принудительные аборты в секретном комплексе в Лагосе.

"Синагога Церковь Всех Народов" не ответила на эти обвинения, но заявила, что предыдущие претензии к ней были необоснованными.

Скончавшийся в 2021 году Ти Би Джошуа был харизматичным и чрезвычайно успешным телепроповедником, его проповеди пользовались огромной популярностью у многомиллионной аудитории.

В результате двухлетнего расследования Би-би-си удалось собрать десятки свидетельств очевидцев о физическом насилии или пытках, совершенных Джошуа, включая случаи жестокого обращения с детьми, избиения людей кнутом и заковывания в кандалы.

Многочисленные женщины утверждают, что подвергались сексуальному насилию со стороны Джошуа, причем некоторые из них утверждают, что их неоднократно насиловали в течение многих лет в пределах комплекса "Синагоги Церкви Всех Народов".

Би-би-си получила множество заявлений о принудительных абортах в церкви после предполагаемых изнасилований Джошуа, включая одну женщину, утверждающую, что ей пришлось пять раз прерывать беременность.

Многие рассказали Би-би-си о том, как Джошуа подделывал свои "чудесные исцеления", которые транслировались миллионам людей по всему миру.

Одной из жертв, британке по имени Рэй, был 21 год, когда в 2002 году она бросила учебу в Брайтонском университете и присоединилась к "Синагоге Церкви Всех Народов". Следующие 12 лет она провела в качестве одной из так называемых "учениц" Джошуа в его похожем на лабиринт бетонном комплексе в Лагосе.

"Мы все думали, что находимся в раю, но оказались в аду, а в аду происходят ужасные вещи", — рассказала она Би-би-си.

Рэй утверждает, что Джошуа подвергал ее сексуальным домогательствам и в течение двух лет содержал в одиночной камере. Издевательства были настолько жестокими, что, по ее словам, она неоднократно пыталась покончить с собой.

"Синагога Церковь Всех Народов" имеет глобальную аудиторию, владеет христианским телеканалом Emmanuel TV, у нее миллионы подписчиков в соцсетях. На протяжении 1990-х и начала 2000-х годов десятки тысяч паломников из Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Африки приезжали в церковь в Нигерии, чтобы увидеть, как Джошуа творит "чудеса исцеления". По меньшей мере 150 посетителей жили с ним в качестве учеников в его комплексе в Лагосе, иногда на протяжении десятилетий.

Более 25 бывших "учеников" из Великобритании, Нигерии, США, ЮАР, Ганы, Намибии и Германии дали Би-би-си показания о своем опыте пребывания в церкви, причем самые свежие датированы 2019 годом. Многие жертвы присоединились к церкви еще подростками. В некоторых случаях Джошуа оплатил их переезд из Великобритании в Лагос, координируя действия с другими британскими церквями.

Рэй и многие другие участники интервью сравнивали свой опыт с пребыванием в секте.

Джессика Кайму из Намибии говорит, что провела в церкви более пяти лет. По ее словам, ей было 17 лет, когда Джошуа впервые изнасиловал ее. Насилие продолжилось и дальше, за время пребывания в церкви ей пришлось сделать пять абортов.

"Это были нелегальные медицинские процедуры… Это могло нас убить", — рассказала она Би-би-си.

Другие опрошенные говорят, что их раздевали и избивали электрическими кабелями и конскими плетьми, а также регулярно лишали сна.

После смерти в июне 2021 года Ти Би Джошуа был назван одним из самых влиятельных пасторов в истории Африки. Выросший в нищете, со временем он построил евангелическую империю, к которой оказались причастны десятки политических лидеров и знаменитостей Африки.

Однако и при жизни его деятельность вызывала немало споров, например, когда в 2014 году обрушился пансион для паломников, в результате чего погибли по меньшей мере 116 человек.

Расследование Би-би-си, проведенное совместно с международной медиаплатформой openDemocracy, - первое, в котором несколько бывших членов церкви выступили с откровенными заявлениями. По их словам, они годами пытались привлечь внимание к происходящему, но их фактически заставили замолчать.

Несколько наших свидетелей в Нигерии утверждают, что подверглись физическому нападению, в одном из случаев - с применением огнестрельного оружия, после того как они выступили против насилия и разместили видео с обвинениями на YouTube.

В марте 2022 года съемочную группу Би-би-си, пытавшуюся заснять церковный комплекс в Лагосе с улицы, охранники церкви обстреляли и задержали на несколько часов.

Би-би-си обратилась к "Синагоге Церкви Всех Народов" с просьбой прокомментировать результаты своего расследования. Церковь на просьбу не ответила, но отвергла предыдущие обвинения против Ти Би Джошуа.

"Необоснованные обвинения в адрес пророка Ти Би Джошуа - это не новое явление… Ни одно из этих обвинений ни разу не было подтверждено", - написали представители "Синагоги".

Четверо из британских граждан, беседовавших с Би-би-си, утверждают, что, сбежав из церкви, они сообщили о фактах насилия властям Великобритании. По их словам, никаких дальнейших действий предпринято не было.

Кроме того, в марте 2010 года после бегства из церкви один британец и его жена прислали в Британскую верховную комиссию в Нигерии рассказы очевидцев и видеозаписи - в том числе записи того, как их держат на мушке люди, представляющиеся полицейскими, также члены "Синагоги Церкви Всех Народов".

В письме мужчина сообщил, что его жена неоднократно подвергалась сексуальным нападениям и изнасилованиям со стороны Джошуа. Он предупредил комиссию, что другие британские граждане все еще находятся в комплексе и подвергаются жестокому обращению.

Он также утверждает, что никаких мер принято не было.

Министерство иностранных дел Великобритании не ответило на эти заявления, но сообщило Би-би-си, что очень серьезно относится ко всем сообщениям о преступлениях, включая сексуальные нападения и насилие, в отношении британских граждан за рубежом.

"Синагога Церковь Всех Народов" продолжает процветать под руководством вдовы Джошуа, Эвелин. В июле 2023 года она возглавила тур по Испании.

Аннека, которая в 17 лет уехала из британского города Дерби, чтобы присоединиться к церкви, рассказала Би-би-си, что, по ее мнению, есть немало других жертв, которые еще не рассказали о себе. Она надеется, что действия Джошуа будут расследоваться и дальше.

"Я считаю, что деятельность "Синагоги Церкви Всех Народов" нужно тщательно расследовать, чтобы понять, почему этому человеку удалось так долго вести себя так, как он это делал", — сказала она.