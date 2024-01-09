Спецоперацию провели в Акмолинской области (видео)

Жителя столицы задержали полицейские в Акмолинской области. При себе у него нашли сверток с синтетическим наркотиком на сумму более 2,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в результате успешной спецоперации было пресечено распространение сильнодействующего психотропного вещества a-PVP.

"Автомашина, на которой передвигался закладчик, была остановлена на объездной трассе Кокшетау - Костанай. Во время личного обыска оперативники изъяли у 38-летнего водителя сверток с синтетическим наркотиком весом более 111 гр. Это порядка 300 разовых доз стоимостью на черном рынке более 2,5 млн тенге", - сообщили в МВД.

Также в салоне автомобиля стражи порядка обнаружили и приспособления для осуществления закладок: электронные весы, пакетики с застежкой и скотч.

"Установлено, что мужчина проживает в столице и за несколько дней до задержания через мобильное приложение стал курьером. По полученной от куратора инструкции закладки он должен был распространять на территории Кокшетау. С этой целью он и приехал в областной центр", - пояснили в ведомстве.

Данный факт полицейские зарегистрировали по ч.4 ст.296 УК РК. На период следствия подозреваемый арестован.

Отметим, что согласно ст.296 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

В декабре 2023 года в Акмолинской области полицейские с поличным задержали местного жителя, который всего пару дней наслаждался найденной в интернете "работой". 20-летний парень подозревается в распространении наркотиков через закладки.

Осенью в Жамбылской области стражами порядка был остановлен автомобиль, водитель которого по просьбе друга перевозил наркотики в особо крупном размере. По данным полиции, мужчина думал, что у него в багажнике тяжелый мешок с луком. По данному факту проводится досудебное расследование.