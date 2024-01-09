Астанчанин получил срок за мопеды стоимостью 15 млн тенге, которые взял в аренду и не вернул

Присвоившего 40 чужих скутеров астанчанина осудили в Шымкенте. Их владельцы потеряли 15 млн тенге. За мошенничество мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Туранского РУП начали расследование с заявлений горожан в отношении одного и того же молодого мужчины.

Как рассказали владельцы мотороллеров, парень брал транспорт напрокат. Он платил заранее сразу за два месяца аренды. Но по истечении срока не отвечал на звонки и пропадал.

"Принятыми мерами стражи порядка задержали подозреваемого на территории города. Выяснилось, что житель столицы специально приехал в Шымкент для реализации своего мошеннического плана и успел за четыре месяца сбыть 40 чужих скутеров. Арендодателям нанесен ущерб в размере 15 млн тенге", - рассказали в МВД РК.

По окончании следственных действий уголовное дело с обвинительным актом полицейские направили в суд. Мужчину признали виновным в неоднократном мошенничестве и приговорили к 4 годам лишения свободы.

Добавим, что по ст.190 УК РК мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее сообщалось о жительнице Карагандинской области, которая продала сельчанину мотоцикл, но за два месяца так и не получила денег за него. Теперь мужчину тоже задержали по подозрению в мошенничестве. Ведется досудебное расследование.