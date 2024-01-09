Экс-замгендира нефтегазовой корпорации, связанной с Казахстаном, арестовали в Китае

В Китае бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации CNPC Сюй Вэньжуна арестовали за взятки. Дело расследовал Государственный надзорный комитет КНР.

Об аресте сообщила прокуратура провинции Ляонин - дело Вэньжуна передали прокурорам, пишет ТАСС.

Постановление об аресте вынесли по поручению Верховной народной прокуратуры КНР.

Отметим, что CNPC, как говорится на официальном сайте, представляет собой многопрофильную международную энергетическую компанию, интегрирующую разведку и разработку нефтегазовых ресурсов и новые источники энергии, сбыт продукции нефтепереработки и нефтехимии и новые материалы, поддержку и услуги, капитал и финансы.

Она пришла в Казахстан в 1997 году. Осуществляет такие операции, как нефтегазовые инвестиции в апстриме, нефтепереработка в данстриме, строительство и эксплуатация нефте- и газопроводов, сбыт нефтепродуктов и инженерно-техническое обслуживание на нефтегазовых месторождениях.

Инвестиционные операции Корпорации в области нефти и газа в Казахстане включают в себя, в основном, нефтегазовый проект в Актобе, проект РК, проект MMG, проект Кашаган, проект Северные Бузачи, проект ADM, проект KAM и т.д. Наряду с этим корпорация является контактором по строительству нефтепровода Казахстан - Китай, газопровода Казахстан - Китай, южного маршрута газопровода Казахстан - Китай и северо-западного нефтепровода на территории Казахстана, и совестно с казахстанской стороной осуществляет их эксплуатацию.