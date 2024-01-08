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Полицейские Караганды остановили автомобиль и нашли в нем 240 кг наркотиков

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Изъяли наркотики
Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

146 кг марихуаны и 94 кг гашиша изъяли у предполагаемых наркодилеров полицейские Караганды - подозреваемых арестовали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Караганды проводили ОПМ “Правопорядок” на автодороге Алматы-Екатеринбург, говорится на официальном медиапортале ведомства.

Примерно в 3:30 ночи полицейские возле одного из пригородных поселков задержали легковой автомобиль под управлением 38-летнего мужчины, также в салоне находился 41-летний пассажир.

Как оказалось, машина ехали из Шу. Во время осмотра автомобиля изъята крупная партия наркотических веществ.

Согласно заключению эксперта, подозреваемые перевозили 146 кг марихуаны и 94 кг гашиша - общий вес изъятых наркотиков составил 240 кг.

В настоящий момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется досудебное расследование.

Отметим, согласно части 2 статьи 296 У РК, незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054458-politseyskie-karagandy-ostanovili-avtomobil-i-nashli-v-nem-240-kg-narkotikov/

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