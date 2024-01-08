Операцию по задержанию доставщика еды провела полиция Астаны (видео)

В Астане задержали курьера, у которого при обыске обнаружили наркотики. Теперь в отношении задержанного возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

В Астане полицейские провели операцию по задержанию 23-летнего парня, подозреваемого в сбыте наркотиков.

"Под видом курьера по доставке еды парень осуществлял сбыт наркотиков путем закладок. Заказы от потребителей получал посредством интернет-ресурсов. При личном обыске у дилера было изъято наркотическое средство "кокаин", предназначенное для сбыта", – говорится в официальном Instagram-профиле столичного ДП.

Полицейские провели обыск его авто и квартиры – оттуда изъяли электронные весы со следами наркотиков, полиэтиленовые пакеты для расфасовки, наркотические вещества "кокаин", "мефедрон" и "марихуана". Всего изъято более 100 разовых доз.

В ходе следствия задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, ведется расследование по установлению соучастников, причастных к сбыту наркотиков.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.