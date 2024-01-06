Шымкентцы поверили "родственнику министра" и потеряли 80 млн тенге
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Жители Шымкента заявили, что их обманул мужчина, который представлялся родственником министра. Сумма ущерба составила 80 млн тенге, передает Первый канал "Евразия".
Десятки людей собрались у здания ДП Шымкента. Их завели в актовый зал. Жители региона рассказали, что стали жертвами афериста, который обещал им помочь в получении безвозмездного гранта от государства.
"Заставил меня взять кредит в микрофинансовой организации, я еще неоднократно переспрашивала, не обманешь ли ты меня. Он все время убеждал, что нет, а тут в результате я по уши в долгах с мужем-инвалидом", - рассказала одна из потерпевших.
Среди пострадавших оказалась и жительница Сарыагашского района Айгерим Айнабекова. Она пояснила, что узнала о возможности заработать лишние деньги из яркой рекламной афиши в своем селе. После получения гранта женщина планировала арендовать магазин, завозить и продавать вещи из Турции.
"Я ему передала 17 млн тенге. Эти деньги я собрала у 30 своих родственников и знакомых. За эти деньги он обещал безвозмездный грант на 64 млн тенге через своих якобы влиятельных родственников в различных госструктурах, включая министра", - говорит Айгерим Айнабекова.
Собравшиеся заявили, что заявления у них правоохранители приняли не сразу. Также они не довольны тем, что подозреваемый до сих пор ходит на свободе.
В ДП Шымкента отметили, что официально с заявлением обратились лишь единицы.
"3 октября 2023 года поступили 4 заявления. По ним проведены все следственные мероприятия. Уголовное дело направлено в суд. После 11 декабря поступили заявления от 9 граждан. На сегодняшний день проводятся следственные действия по факту мошенничества", - проинформировала пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.
В ведомстве добавили, что подозреваемый находится под домашним арестом, но в случае необходимости эту меру могут изменить.
Наказание за мошенничество в Казахстане
Согласно ст.190 УК РК:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, –
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054209-shymkenttsy-poverili-rodstvenniku-ministra-i-poteryali-80-mln-tenge/