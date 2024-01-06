Шымкентцы поверили "родственнику министра" и потеряли 80 млн тенге

Жители Шымкента заявили, что их обманул мужчина, который представлялся родственником министра. Сумма ущерба составила 80 млн тенге, передает Первый канал "Евразия".

Десятки людей собрались у здания ДП Шымкента. Их завели в актовый зал. Жители региона рассказали, что стали жертвами афериста, который обещал им помочь в получении безвозмездного гранта от государства.

"Заставил меня взять кредит в микрофинансовой организации, я еще неоднократно переспрашивала, не обманешь ли ты меня. Он все время убеждал, что нет, а тут в результате я по уши в долгах с мужем-инвалидом", - рассказала одна из потерпевших.

Среди пострадавших оказалась и жительница Сарыагашского района Айгерим Айнабекова. Она пояснила, что узнала о возможности заработать лишние деньги из яркой рекламной афиши в своем селе. После получения гранта женщина планировала арендовать магазин, завозить и продавать вещи из Турции.

Айгерим Айнабекова. Фото: Первый канал "Евразия"

"Я ему передала 17 млн тенге. Эти деньги я собрала у 30 своих родственников и знакомых. За эти деньги он обещал безвозмездный грант на 64 млн тенге через своих якобы влиятельных родственников в различных госструктурах, включая министра", - говорит Айгерим Айнабекова.

Собравшиеся заявили, что заявления у них правоохранители приняли не сразу. Также они не довольны тем, что подозреваемый до сих пор ходит на свободе.

В ДП Шымкента отметили, что официально с заявлением обратились лишь единицы.

"3 октября 2023 года поступили 4 заявления. По ним проведены все следственные мероприятия. Уголовное дело направлено в суд. После 11 декабря поступили заявления от 9 граждан. На сегодняшний день проводятся следственные действия по факту мошенничества", - проинформировала пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.

В ведомстве добавили, что подозреваемый находится под домашним арестом, но в случае необходимости эту меру могут изменить.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.