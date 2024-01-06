"Решил быстро разбогатеть": похищение сувенирных долларов попало на видео в ЗКО
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Необычное преступление произошло в Западно-Казахстанской области. Желавший быстро разбогатеть мужчина позарился на сувенирные доллары. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает ведомство на своей официальной странице в Instagram, сотрудники криминальной полиции Бурлинского района задержали мужчину, подозреваемого в похищении из магазина одежды сувенирных долларовых купюр.
В ДП ЗКО отметили, что злоумышленник попал в объективы камер видеонаблюдения не только магазина, но и на камеры ЦОУ. Также была зафиксирована его машина, на которой он уехал с места происшествия.
Поэтому оперативникам не составило труда найти подозреваемого. Им оказался житель Аксая. В его квартире были обнаружены похищенные "доллары".
"Сам он рассказывает, что один из знакомых поведал ему, что в магазине хозяин хранит доллары. Вот он и решил быстро разбогатеть", - пояснили в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование.
Наказание за кражу в Казахстане
Согласно ст.188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054194-reshil-bystro-razbogatet-pohischenie-suvenirnyh-dollarov-popalo-na-video-v-zko/