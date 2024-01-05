Автомобили стоимостью 22 млн тенге незаконно списали и продали в Жамбылской области

В Жамбылской области выявлены факты хищения государственного имущества на 22 млн тенге. С баланса госпредприятия был незаконно списан автотранспорт, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, прокуратурой Таласского района выявлены факты хищения путем незаконного списания автотранспорта, который находился на балансе государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

"Руководством предприятия путем составления поддельных документов о неисправности транспортных средств незаконно списаны с баланса 4 автомобиля общей рыночной стоимостью 22 млн тенге. В последующем они реализованы третьим лицам без проведения соответствующего аукциона", - пояснили в прокуратуре.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело, расследование которого проводится управлением досудебного расследования прокуратуры области.

В настоящее время деяния подозреваемых квалифицированы по п.2 ч.4 ст.189 (Хищение) и по ч.1 ст.369 (Служебный подлог) УК РК.

"В ходе следствия обеспечен возврат государству трех автомашин на сумму 17 млн тенге и принимаются меры по возврату одной автомашины", - отметили в надзорном органе.

Уголовное дело находится на стадии направления в суд.

Добавим, что в соответствии со ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А согласно ст.369 УК РК служебный подлог, то есть внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.