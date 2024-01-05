"Оформил ТОО на родственника и выводил авто и деньги": бизнесмена осудили за фиктивное банкротство в Астане

Жителя столицы осудили за преднамеренное банкротство, а общий ущерб государству и юрлицам составил 94 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета госдоходов.

Преднамеренное банкротство жителя Астаны выявлено столичным департаментом госдоходов совместно с департаментом экономических расследований.

"Гражданин А., являясь фактическим владельцем ТОО "Ф", зарегистрировал предприятие на близкого родственника, вывел 18 транспортных средств общей стоимостью свыше 331 млн тенге, а также денежные средства на сумму более 26 млн тенге на свое предприятие", - говорится в сообщении комитета госдоходов.

Отмечается, что по результатам проведенной работы в отношении жителя Астаны судом вынесен приговор за преднамеренное банкротство, где ущерб государству и юридическим лицам составил 94 млн тенге.

В ведомстве напоминают, что в случае выявления признаков преднамеренного банкротства учредители и должностные лица привлекаются к уголовной или административной ответственности.

Ранее мы писали о случае, когда бизнесвумен из Костаная переписала на мужа жилой дом, 2 земельных участка, 2 автомобиля и подала на банкротство. В итоге ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

Добавим, что банкротство - это установленный судом факт признания неспособности должника оплатить свои долги по кредитам, налогам и так далее. А процедура банкротства - ряд действий в рамках закона, направленных на удовлетворение требований кредиторов за счет имущества банкрота.

При этом иногда недобросовестные участники рынка преднамеренно доводят юрлицо до состояния неплатежеспособности, чтобы не платить своим кредиторам, применяя процедуру банкротства, реализуют свои не совсем этичные планы.

Законодательством предусмотрены варианты административной и уголовной ответственности вплоть до лишения свободы с конфискацией имущества. Впоследствии, пока нерадивый бизнесмен отбывает наказание, кредиторы могут потребовать закрыть долг его компаньонов или поручителей, что также испортит имидж предпринимателя.