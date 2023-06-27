Бизнесвумен из Костаная переписала дом, участки, автомобили на мужа и получила срок

Женщина возле авто. Иллюстративное фото: Kentaroo Tryman/Getty Images

Бизнесвумен переписала на мужа жилой дом, 2 земельных участка, 2 автомобиля и подала на банкротство. В итоге ее приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщается на официальной странице Департамента госдоходов по Костанайской области в Facebook.

В ведомстве рассказали, что по решению Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области в январе 2021 года индивидуальный предприниматель была признана банкротом в связи с имеющейся задолженностью свыше 185 млн тенге.

При этом налоговики провели анализ и пришли к выводу, что имеются признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что женщина скрыла свое имущество путем отчуждения в собственность супруга по договорам дарений жилого дома, 2 земельных участков и 2 автотранспортных средств.

По данному факту в отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РК (Преднамеренное банкротство).

"Приговором суда №2 Костаная ИП признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РК, и осуждена на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на 3 три года", - сообщили в ДГД по Костанайской области.

Добавим, что банкротство - это установленный судом факт признания неспособности должника оплатить свои долги по кредитам, налогам и так далее. А процедура банкротства - ряд действий в рамках закона, направленных на удовлетворение требований кредиторов за счет имущества банкрота.

При этом иногда недобросовестные участники рынка преднамеренно доводят юрлицо до состояния неплатежеспособности, чтобы не платить своим кредиторам, применяя процедуру банкротства, реализуют свои не совсем этичные планы.

Законодательством предусмотрены варианты административной и уголовной ответственности вплоть до лишения свободы с конфискацией имущества.

Впоследствии, пока нерадивый бизнесмен отбывает наказание, кредиторы могут потребовать закрыть долг его компаньонов или поручителей, что также испортит имидж предпринимателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026607-biznesvumen-iz-kostanaya-perepisala-dom-uchastki-avtomobili-na-muzha-i-poluchila-srok/