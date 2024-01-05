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Доллары, евро и бриллианты похитили из коттеджа в ночь на 1 января в Астане

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Мужчина открывает сейф
Сейф. Иллюстративное фото: Boy_Anupong / Getty Images

Житель Астаны сообщил полиции, что в новогоднюю ночь неизвестные вынесли из его дома украшения с бриллиантами и деньги, лежавшие в сейфе, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Житель столицы рассказал полиции, что в новогоднюю ночь кто-то проник в его двухэтажный коттедж и вынес из сейфа 1000 евро, 1500 долларов США, золотые изделия с бриллиантами. Общая сумма ущерба составила 10 млн тенге.

Подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС – ими оказались двое уроженцев Кызылординской области 26 и 28 лет. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

"По городу злоумышленники передвигались на такси. В квартиру астанчанина мужчины проникли путем взлома решетки и отжатия пластикового окна, заранее убедившись, что в квартире отсутствуют хозяева. В ходе допроса они дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты. Часть денег воры уже успели потратить, отпраздновав новогодние праздники", – говорится в сообщении ДП в Instagram.

Проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054051-dollary-evro-i-brillianty-pohitili-iz-kottedzha-v-noch-na-1-yanvarya-v-astane/

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