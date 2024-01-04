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Полицейские обратились к казахстанцам с предупреждением

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Мужчина держит в руках телефон
Мобильный телефон. Иллюстративное фото : pixabay.com

Стражи порядка Актюбинской области обратились к казахстанцам, предупредив о злоумышленниках, которые завладевают мобильными телефонами граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские призвали казахстанцев не передавать свои мобильные телефоны посторонним.

"На сегодня растет количество преступлений с использованием мобильных телефонов. Мошенники, используя различные уловки, просят одолжить гаджет у доверчивых граждан и за короткое время успевают осуществить свои преступные деяния", – предупредили стражи порядка.

В первом случае, как сообщают представители МВД, преступники под разными предлогами просят мобильный телефон потерпевшего и через установленные банковские приложения оформляют на его имя кредиты или незаконно распоряжаются деньгами.

Отмечается, что такие преступления часто совершают даже знакомые и близкие люди потерпевших.

"К примеру, 1 января работник одного из ТОО в Актобе взял мобильный телефон своего коллеги и через его банковское приложение перевел на свой счет более 300 тысяч тенге. В ходе расследования подозреваемый свою вину признал и сообщил, что деньги потратил на свои нужды", – рассказали полицейские.

Также иногда злоумышленники под разными предлогами просят потерпевших одолжить телефон и убегают.

"Так, 3 января в одном из кафе Актобе неизвестный мужчина попросил мобильный телефон одного из посетителей для срочного звонка. Затем злоумышленник скрылся с телефоном стоимостью более 70 тысяч тенге. Сотрудниками полиции подозреваемый задержан. Свою вину он признал и сообщил, что телефон продал неизвестному лицу за 11 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

Сейчас по обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведутся расследования.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053927-politseyskie-obratilis-k-kazahstantsam-s-preduprezhdeniem/

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