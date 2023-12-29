"Видно, что лицо детское": экибастузца осудили за изнасилование 17-летней и 12-летней девочек

В Павлодаре 31-летнего мужчину признали виновным в надругательстве над 17-летней и 12-летней девочками. Известно, что преступление он совершил в январе 2023 года, но в суде вину отрицал, указывая, что все было обоюдно, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме. Интимные подробности не разглашаются. Известно лишь, что в январе житель Экибастуза сначала надругался над 17-летней девушкой.

После этого попросил ее привести к себе в квартиру знакомую. Второй жертве было лишь 12 лет. Однако обвиняемый в суде заявил, что девочка говорила иначе, мол, ей исполнилось 16.

"Даже по фотографиям мне невооруженным глазом видно, что лицо у нее детское. Я не являюсь экспертом, но об этом говорит экспертиза. Об этом говорят ее показания, о том, что она вам сказала, что ей 12 лет. Все ваши доводы суд считает несостоятельными", - ответил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Бахыт Нурланов.

Прокурор запросил для обвиняемого 24 года лишения свободы. Судья пояснил, что собрано было достаточно доказательств вины, среди которых экспертизы, показания свидетелей.

Суд признал 31-летнего мужчину виновным по ст.120 ч.4 (Изнасилование, совершенное в отношении малолетней) и ст.121 ч.4 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней) УК РК, назначив 22 года лишения свободы.

Также было вынесено частное постановление в адрес прокуратуры. Суд указал на необходимость привлечения к ответственности 17-летней потерпевшей, которая не стала сообщать в полицию о совершенном насилии над 12-летней жительницей Экибастуза.

Добавим, что согласно ст.120 ч.4 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении малолетней, наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

А в соответствии со ст.121 ч.4 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.