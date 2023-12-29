Дорогие часы и 3 млн рублей пропали из бардачка Lexus в Костанае, пока хозяева спали (видео)

С территории частного дома в Костанае из открытой машины Lexus злоумышленник похитил брендовые часы за 3 млн тенге и 3 млн рублей (более 15 млн тенге), пока хозяева спали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Костанае 25 декабря около 5 часов утра произошла кража. Из открытой машины Lexus 570, припаркованной возле частного дома, похитили часы стоимостью 3 млн тенге и денежные средства в размере 3 млн рублей (более 15 млн тенге). Все ценности лежали в бардачке.

После этого злоумышленник попытался проникнуть в дом через окно, используя гвоздодер. Но попытка оказалась безуспешной, так как хозяева дома проснулись и услышали шум. Тогда мужчина скрылся в неизвестном направлении.

В тот же день полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался 40-летний житель Костанайского района. В его доме были обнаружены те самые дорогие брендовые часы. Местонахождение денег полиция выясняет.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража, совершенная в особо крупном размере". Проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Юрий Полюхов.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в Шымкенте была совершена кража из припаркованного во дворе автомобиля. Добычей стали деньги в размере 40 тысяч тенге, платье, туфли, косметика, смартфон и другие вещи владелицы машины. За преступление мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.

В октябре золото на миллионы тенге пропало у жительницы Тараза. Женщина сообщила полиции, что накануне у них дома были гости, а когда все разошлись, то она обнаружила пропажу золотых изделий на сумму 5 млн тенге. По данному факту началось досудебное расследование.