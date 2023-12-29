Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дорогие часы и 3 млн рублей пропали из бардачка Lexus в Костанае, пока хозяева спали (видео)

Опубликовано:

Подозреваемый в Костанае
Место происшествия. Кадры из видео: ДП Костанайской области

С территории частного дома в Костанае из открытой машины Lexus злоумышленник похитил брендовые часы за 3 млн тенге и 3 млн рублей (более 15 млн тенге), пока хозяева спали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Костанае 25 декабря около 5 часов утра произошла кража. Из открытой машины Lexus 570, припаркованной возле частного дома, похитили часы стоимостью 3 млн тенге и денежные средства в размере 3 млн рублей (более 15 млн тенге). Все ценности лежали в бардачке.

После этого злоумышленник попытался проникнуть в дом через окно, используя гвоздодер. Но попытка оказалась безуспешной, так как хозяева дома проснулись и услышали шум. Тогда мужчина скрылся в неизвестном направлении.

В тот же день полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался 40-летний житель Костанайского района. В его доме были обнаружены те самые дорогие брендовые часы. Местонахождение денег полиция выясняет.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража, совершенная в особо крупном размере". Проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Юрий Полюхов.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в Шымкенте была совершена кража из припаркованного во дворе автомобиля. Добычей стали деньги в размере 40 тысяч тенге, платье, туфли, косметика, смартфон и другие вещи владелицы машины. За преступление мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.

В октябре золото на миллионы тенге пропало у жительницы Тараза. Женщина сообщила полиции, что накануне у них дома были гости, а когда все разошлись, то она обнаружила пропажу золотых изделий на сумму 5 млн тенге. По данному факту началось досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053307-dorogie-chasy-i-3-mln-rubley-propali-iz-bardachka-lexus-v-kostanae-poka-hozyaeva-spali-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.