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Жительница ВКО после скандала в очереди угодила под суд

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Молоток судьи и весы
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: Matei Brancoveanu / Getty Images

Не желая пропускать никого вперед в очереди, женщина в больнице в ВКО учинила скандал с матерными выражениями. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве, передает YK-news.kz.

По материалам Шемонаихинского районного суда, в марте этого года доярка из села привезла больного родственника в приемный покой районной больницы. Госпитализация была экстренной, но женщина обнаружила, что в коридоре скопилась изрядная очередь из ожидающих оформления в стационар.

Сельчанке предложили пропустить вперед кого-то из более тяжелых пациентов. Это женщине не понравилось, и она в грубой форме заявила, что никого пропускать не будет. Ей стали возражать, она огрызалась в ответ и твердо стояла на своем, не стесняясь в нецензурных выражениях.

Вскоре в коридоре появился наряд полиции, вызванный кем-то из обруганных посетителей больницы. Сельчанку задержали, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Пока оформляли материалы, командир подразделения предложил женщине пройти освидетельствование на алкоголь. Экспертиза показала, что перед поездкой в райцентр она немало приняла на грудь. Видимо, именно этим и объяснялось ее вызывающее поведение.

Суд признал жительницу ВКО виновной в мелком хулиганстве и оштрафовал на 12 075 тенге.

Отметим, что согласно ст.434 КоАП мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053122-zhitelnitsa-vko-posle-skandala-v-ocheredi-ugodila-pod-sud/

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