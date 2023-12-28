Пьяный курьер выместил зло за непринятый заказ на двери кофейни в Астане

Пьяного курьера задержали в Астане после того, как он начал бить по стеклянной двери заведения ногой. Причиной его злобы был непринятый заказ, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Как рассказали в пресс-службе ДП Астаны в Instagram, некий курьер несколько раз пнул ногой стеклянную дверь кофейни "за отказ приема доставленного заказа". Полиция задержала 23-летнего парня, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Его действия попали на видео.

"26 декабря в 15:20 он, находясь по улице Туркестан, умышленно повредил чужое имущество", – гласит пост.

Жителя столицы привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 147-1 КоАП. Материалы направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения.

Также в его отношении составили протокол по статье 440 КоАП за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Согласно части 1 статьи 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет:

штраф 20 МРП (69 тыс. тенге);

либо административный арест от 5 до 15 суток.

Согласно статье 440 КоАП, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет штраф 5 МРП (17,2 тыс. тенге).