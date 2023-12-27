Казахстанку осудили на 5 лет за сепаратистские высказывания в соцсетях

Жительницу Восточно-Казахстанской области приговорили к пяти годам лишения свободы за сепаратистские высказывания в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Согласно пресс-релизу, суд района Алтай в ВКО рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Д. по части 2 статьи 180 УК РК.

Судом было установлено, что 18 августа женщина оставила комментарий под одним из постов в соцсетях.

"Зная, что страница аккаунта имеет открытый доступ, и обсуждаемая тема под публикацией в последующем доступна неограниченному кругу пользователей сети Instagram, она высказала экстремистские идеи и убеждения о присоединении в будущем территории Восточно-Казахстанской области к Российской Федерации", – гласит пресс-релиз.

Сообщается, что вину женщины подтвердили:

признательными показаниями;

публикацией на странице аккаунта в Instagram;

заключением экспертизы, установившей, что ее комментарий спровоцировал риторику ненависти, в нем имеются в том числе признаки пропаганды сепаратизма.

Отмечается, что отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суду не представлено. Смягчающими обстоятельствами признали наличие на иждивении двух малолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном.

Так, гражданке Д. назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием его в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Но так как ее дети не достигли 14-летнего возраста, исполнение наказания отсрочили на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Согласно части 2 статьи 180 УК РК, сепаратистская деятельность с использованием средств массовой информации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.