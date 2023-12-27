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Карагандинца осудили за развращение пятерых детей за деньги

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Плачущая девочка
Девочка. Иллюстративное фото: Glasshouse Images / Getty Images

Житель Караганды предстал перед судом по обвинению в совершении развратных действия в отношении пятерых детей за деньги. Мужчине оглашен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook, был оглашен приговор мужчине, который обвинялся в совершении развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетних (ч.1 ст.124 УК РК).

"Установлено, что 2 апреля 2023 года в 16 микрорайоне Караганды подсудимый совершил развратные действия в отношении пятерых малолетних детей, предложив им денежные средства", - пояснили в суде.

Вина мужчины была доказана показаниями малолетних потерпевших, их законных представителей и свидетелей, заключениями комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Суд учел степень повышенной общественной опасности совершенного преступления, которое направлено против половой неприкосновенности малолетних, и наличие у подсудимого обстоятельства, отягчающего его уголовную ответственность и наказание.

Карагандинцу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что в Караганде предполагаемый педофил приставал к малолетним детям во дворе многоэтажного дома. Это заметили жители и вызвали наряд полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" был задержан 34-летний подозреваемый.

Отметим, что по ч.1 ст.124 УК РК совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052951-karagandintsa-osudili-za-razvraschenie-pyateryh-detey-za-dengi/

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