Пятерым членам ОПГ вынесли приговор в Алматы

В Алматы вынесли приговор членам преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу, следствие установило, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали денежные средства со счетов банков второго уровня.

Кроме того, члены ОПГ оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, выписывая им фиктивные счета-фактуры на оказание услуг через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге.

Предприятия "однодневки", по данным агентства, регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными - их отправили в колонии на сроки от 2 до 7 лет.

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Напомним, в Казахстане за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статье 245 УК РК, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.