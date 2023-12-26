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Житель области Жетісу заявил в полицию на пасынка и не ошибся

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Мужчина с бутылкой за рулем
Мужчина с бутылкой за рулем. Иллюстративное фото: GregorBister / Getty Images

В области Жетісу мужчина заявил об угоне автомобиля Mercedes-Benz. В преступлении он заподозрил пасынка, приехавшего в гости из Талдыкоргана и не ошибся, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, к сельскому участковому обратился 68-летний пенсионер из села Коксу. Он заявил об угоне своего Mercedes-Benz.

"Автовладелец пояснил, что подозревает в угоне иномарки своего пасынка, который приехал к нему погостить из Талдыкоргана. Подозрения потерпевшего подтвердилось после поимки подозреваемого, действительно оказавшегося его родственником", - рассказали в полиции.

Сельский участковый задержал пьяного мужчину в Кербулакском районе.

Теперь 34-летнему жителю Талдыкоргана грозит наказание за автоугон, а также управление автотранспортом в алкогольном опьянении.

"Медицинское освидетельствование выявило у мужчины среднюю степень алкогольного опьянения. Сейчас задержанный привлекается к уголовной ответственности по ст.200 УК РК и административной ответственности по ст.608 КоАП РК", - прокомментировал произошедшее начальник Кербулакской районной полиции Ербол Ахметкалиев.

Отметим, что по ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 450 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052754-zhitel-oblasti-zhetisu-zayavil-v-politsiyu-na-pasynka-i-ne-oshibsya/

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