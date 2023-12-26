Кровавая сцена разыгралась на дне рождения в компании бывших в Павлодарской области

Кровавая сцена разыгралась на берегу Иртыша в Павлодарской области, куда отправилась отмечать день рождения компания из четырех человек, которые приходились друг другу бывшими, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Аксуского городского суда.

Как следует из материалов дела, конфликт на берегу Иртыша произошел в июле 2023 года.

Жительница Аксу по случаю своего дня рождения вместе с гражданским мужем позвала на праздник своего бывшего парня и бывшую девушку своего нового сожителя. Последние двое тоже были в отношениях.

"Обвиняемый пошел купаться на реку. В это время потерпевший и сожительница обвиняемого стали ругаться по поводу их совместного ребенка. Затем обвиняемый вышел из реки и стал их успокаивать, увидел на лице своей сожительницы кровь, подумал, что ее ударил ее бывший парень.

Затем он взял нож, не помнит, откуда, видимо, им резали закуску, и ударил этим ножом потерпевшего в область живота. После чего нож выкинул куда-то в сторону. Потерпевший отошел, а обвиняемый стал ему оказывать помощь, попросил вызвать скорую помощь", - указано в приговоре Акуского городского суда.

Схватившийся за нож лишь позже узнал, что его сожительницу ударила его же бывшая девушка, парень которой был ни в чем не виноват. Конфликт бывших и настоящих обернулся расследованием уголовного дела по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде обвиняемый вину признал полностью, а потерпевший простил обидчика и просил его не лишать свободы. Однако суд все же назначил ему 4 года колонии.

Наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в Казахстане

Согласно ст.106 УК РК:

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

3) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) с особой жестокостью;

5) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

6) из корыстных побуждений, а равно по найму;

7) из хулиганских побуждений;

8) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

9) с целью использования органов или тканей потерпевшего;

10) неоднократно;

11) в отношении заведомо несовершеннолетнего,

12) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.